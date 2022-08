Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere prevederile din Ordonanta de urgenta nr. 143 2021 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 2012, precum si pentru modificarea unor acte normative, a fost creat cadrul legal care a permis demararea primei campanii de informare de catre Autoritatea…

- Consiliul Județean Vrancea susține campania de screening pentru tuberculoza la nivelul populației din mediul rural, care va incepe saptamana viitoare in Vrancea și se va derula pana la sfarșitul lunii septembrie. Acțiunea este derulata de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta impreuna cu Fundația…

- Dupa cum avertiza recent, șeful ANAF, Lucian Heius, instituția este pusa pe treaba și nu vrea sa-i scape niciun rau datornic, fie el politician sau o persoana obișnuita. Este și cazul senatoarei Diana Șoșoaca, care s-a trezit cu poprire pe conturi, din cauza unei datorii la bugetul de stat. Concret,…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Platile catre furnizori care au venit de la autoritatea de reglementare au fost achitate sau sunt pe circuitul de plata, pentru ca sunt verificate de catre autoritatea de reglementare, a declarat miercuri ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Absolut toate platile care au venit…

- S-a finalizat recent campania de conștientizare a tinerilor privind riscul și efectele traficului de minori și drepturile victimelor traficului de minori din cadrul proiectului „ReACT-Reforma și acțiune pentru apararea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, in sistemul de ...

- Seful Agentiei Federale de Retea (regulatorul german) Klaus Muller a spus ca volumul livrarilor de gaze prin conducta Nord Stream, joi, 21 iulie, se va ridica la 530 GWh; aceasta este aproximativ 30% din sarcina. El a scris despre asta miercuri pe pagina sa de Twitter.

- Recensamantul populatiei se apropie de final, dar, pana acum, datele nu arata prea bine. Un roman din patru nu s-a recenzat. Cifra este mare, spun reprezentantii Comisiei Centrale pentru Recensamant.

- In perioada 19-21.05.2022, operatorul de salubrizare Comprest a raspuns invitației Colegiului Național „Andrei Șaguna”, de a fi parte a proiectului „Climate Action in Education”. In acest sens, au fost susținute 2 activitați, respectiv o campanie de informare pentru elevii claselor a V a, a VI a și…