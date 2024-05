Șeful ANRE a anunțat! Președintele Autoritații de Reglementare in domeniul Energiei, George Niculescu, a precizat ca instituția va gasi o soluție pentru a crește investițiile in rețele. Acesta a menționat ca trebuie gasit un echilibru intre investiții și gradul de suportabilitate al consumatorului. “Nu vom aplica niciun fel de noua metodologie fara sa epuizam toate caile de dialog cu industria, nu lucram cu ușile inchise, suntem in dialog cu toți cei interesați”, a spus Niculescu, la un eveniment organizat de publicația Financial Intelligence, in contextul in care acum ANRE lucreaza la cadrul…