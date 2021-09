Stiri pe aceeasi tema

- ANRE: Amenzi de 2,77 milioane lei pentru distribuitorii de energie și gaze, dupa nereguli la citirea contoarelor și facturi Distribuitorii de energie si gaze au primit amenzi de 2,77 milioane de lei de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) pentru ca nu au respectat legislatia privind…

- Distribuitorii de energie si gaze au primit amenzi de 2,77 milioane de lei de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) pentru ca nu au respectat legislatia privind citirea contoarelor, iar oamenii au primit facturi foarte mari, arata datele transmise de ANRE la solicitarea AGERPRES.…

- Hidroelectrica a primit cele mai mari amenzi de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) in perioada 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021, in timp ce Enel este compania pe numele careia s-au depus cele mai multe reclamatii, arata datele furnizate de ANRE pentru AGERPRES. Astfel, in perioada…

- Liberalizarea pieței de energie electrica a pus romanii pe drumuri pentru a incheia noi contracte. Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a obligat consumatorii casnici sa incheie contracte de furnizare a energiei pe piata concurentiala. Dar mulți clienți au intampinat probleme! Mai…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat, joi, ca introduce sistemul de clasificare a furnizorilor de energie electrica si gaze naturale in functie de gradul de respectare a indicatorilor de calitate si impune plata automata a compensatiilor catre toti clientii afectati.

- Legea energiei termice a fost modificata in Parlament, iar una dintre prevederi instituie obligativitatea montarii de contoare și repartitoare in apartamentele racordate la sistememe centralizate de incalzire, scrie Economica.net . Experții critica termenul extrem de scurt, insa surse politice au declarat…