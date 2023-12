Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) va avea, cel tarziu pana vineri, o noua organigrama, a anunțat George Niculescu, președintele instituției. Acesta a spus ca legea obliga la reorganizarea ANRE, prin reducerea posturilor de conducere. Numarul total de șefi dintr-o instituție…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) se afla in pline acțiuni de control la 6 mari furnizori de energie electrica, la principalii 3 mari furnizori de gaze, dar și la traderi, se arata in raspunsurile transmise de catre instituție in urma unor solicitari ale HotNews.ro. ANRE…

- Premierul Marcel Ciolacu a remarcat, vineri, ca exista furnizori care au crescut nefundamentat preturile de furnizare a gazelor naturale, in contextul in care acestea au scazut in alte state europene, informeaza Agerpres.ro.El a cerut, in sedinta Guvernului, ministrului Energiei, Sebastian Burduja,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat Enel cu 52 de milioane de lei, adica 1% din cifra de afaceri, pentru emiterea facturilor la un preț mai mare decat cel plafonat. In urma acțiunii de control desfașurate la jumatatea lunii septembrie de comisarii ANPC, s-au constatat…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat Enel cu 1% din cifra de afaceri, adica 52 de milioane de lei (10,4 milioane de euro) pentru faptul ca furnizorul de energie a facturat consumul clienților la un preț mai mare decat cel stabilit prin lege.In urma acțiunii de control…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat Enel cu 52 de milioane de lei (10,5 milioane de euro) pentru faptul ca furnizorul de energie a facturat consumul clienților la un preț mai mare decat cel stabilit prin lege.

- Masurile fiscale inițiate de guvern dau peste cap planurile de afaceri ale multo companii, mici sau chiar mega corporații. Companiile mari vor avea un impozit de 1% pe cifra de afaceri, daca cel pe profit este „prea mic” Companiile mari (cu cifra de afaceri de peste 50 milioane euro) vor plati un impozit…

- In viitorul apropiat capacitatea sistemelor fotovoltaice instalate de romani ar putea fi limitata. E masura la care se gandeste Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei. “Nu cred in supradimensionarea instalatiilor de producere in asa fel incat sa monetizezi excesiv acest surplus de energie. Trebuie…