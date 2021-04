Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele anului trecut, de 13.253, cu 2.605 (16,4%) mai putini fata de 2019, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).…

- Totalul copiilor romani cu unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate a scazut la 75.136 in 2020, cu 17%, respectiiv 11.127, mai puțini fața de anul anterior. La sfarșitul anului...

- Pandemia de coronavirus a determinat aproape 1 milion de romani plecați la munca in strainatate sa se intoarca inapoi in Romania. Intrebata cați romani s-au intors din strainatate din cauza pandemiei, Raluca Turcan, actual ministru al Muncii a spus: „Avem o cifra, insa este acum fluctuanta, pentru…

- O noua tranșa de doze de vaccin de la AstraZeneca va ajunge, joi, in Romania. Este vorba despre o cantitate de 48.000 de doze. Pana in prezent, au fost recepționate 840.400 de doze AstraZeneca, iar din data de 15 februarie, au fost vaccinate 306.250 de persoane. Transportul este asigurat de firma producatoare,…

- Circa 7.000 de copii din județ, provenind din 5.059 de familii, au unul sau ambii parinți plecați in strainatate. Este un numar in scadere fața de anii trecuți, cand la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava se inregistrau intre 8000 și 9.000 de copii aflați ...

- Pe timpul pandemiei romanii au cheltuit pe vacanțele din afara țarii aproximativ 3 miliarde de euro, jumatate fața de suma cheltuita in 2019. Romani vs straini Vacanțele au fost evident mai puține in 2020, astfel ca romanii nu au mai plecat atat de des in strainatate, dar nici strainii nu au mai venit…

- Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene( RAPEX), a validat in aceasta dimineața o alerta din partea Romaniei, in privința maștilor aflate la comercializare in țarile Uniunii Europene, semnalata de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Președintele…