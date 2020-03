Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va verifica existenta unor eventuale promotii inselatoare la gelurile dezinfectante, ca si in cazul mastilor medicale, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Paul Anghel, director general in cadrul ANPC. "Controlul poate viza respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei consumatorilor prin incetarea sau interzicerea unei eventuale practici comerciale incorecte (a unei publicitati inselatoare). Orice anunt de reducere de pret exprimata in valoare absoluta sau in procent trebuie sa fie vizibil, lizibil si fara echivoc pentru fiecare…