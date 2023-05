Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a inceput sa verifice modul in care bancile pun in practica contractele de creditare pe termen mediu și lung (termen de rambursare de peste 10 ani) incheiate cu persoanele fizice. In urma controalelor, ANPC a amendat 11 banci cu 550.000 de lei pentru…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a identificat practici comerciale inselatoare cu privire la modul de calcul al ratelor la 11 banci de pe piata locala, acestea fiind sanctionate cu 550.000 de lei, iar pentru a putea restabili echilibrul contractual s-a propus emiterea unor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a identificat practici comerciale inselatoare cu privire la modul de calcul al ratelor la 11 banci de pe piata locala, acestea fiind sanctionate cu 550.000 de lei, iar pentru a putea restabili echilibrul contractual s-a propus emiterea unor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a identificat practici comerciale inselatoare cu privire la modul de calcul al ratelor la 11 banci de pe piata locala, acestea fiind sanctionate cu 550.

- 11 banci din Romania au fost amendate cu 550.000 lei de comisarii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC), pentru practici inșelatoare de calcul al ratelor.Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța, marți, ca a verificat modul in care bancile pun…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a castigat definitiv, in instanta, in fata OTP Bank Romania SA, in procesul de contestare a actului de control prin care institutia sanctiona banca din cauza unei practici comerciale incorecte, conform unui comunicat al ANPC.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunța ca a cerut lantului de farmacii „Dr Max” sa inceteze folosirea in reclame a sintagmei „preturi Dr. Max de mici”, sustinand ca este vorba despre o practica comerciala incorecta deoarece mesajul sugereaza ca la aceste farmacii sunt cele…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca a cerut lantului de farmacii „Dr Max" sa inceteze folosirea in reclame a sintagmei „preturi Dr. Max de mici", sustinand ca este vorba despre o practica comerciala incorecta deoarece mesajul sugereaza ca la aceste farmacii sunt cele…