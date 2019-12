Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 400 de reclamatii a primit anul acest Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) de la clientii nemultumiti de Carrefour, care au sesizat ca au gasit in magazine produse expirate, mucegaite sau diferente intre pretul de la...

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a primit plangeri cu privire la practici ilegale ale comerciantilor in sezonul de reduceri Black Friday din luna noiembrie, iar principalele...

- Reducerile mari de pret, intr-o anumita perioada, sunt binevenite atat pentru consumatori, cat si pentru operatorii economici. Pentru a beneficia de aceste reduceri, fara sa le fie afectate interesele economice, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza…

- Firmele amendate si inchise temporar de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) sunt obligate sa afiseze o placheta in care sa precizeze acest lucru, potrivit unui ordin al presedintelui ANPC, publicat marti in Monitorul Oficial. "Operatorii economici in cazul carora au fost incheiate…

- Sphera Franchise Group anunta ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a informat compania care opereaza brand ul KFC cu privire la rezultatele unor controale efectuate intr o serie de restaurante KFC, se arata intr un comunicat emis de Bursa de Valori Bucuresti."Rezultatele se…

- Continua lucrarile de așternere a covorului asfaltic pe șantierul Variantei Ocolitoare Bacau. Imagini surprinse intre km 6+700 – 9+990, Obiectul 1 al VOBacau, pe Calea 1 a tronsonului in profil de autostrada, in zona localitații Letea Veche, unde... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a felicitat constructorul care a finalizat șoseaua de centura a municipiului Suceava. Gheorghe Flutur a fost prezent astazi pe drumul județean Suceava – Moara Berchișești, la intersecția cu șoseaua de centura a Sucevei. Flutur a inspectat lucrarile…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a emis marti decizia de suspendare a activitatii in Hala Veche Obor si discuta miercuri cu operatorii economici pentru a imbunatati situatia, in urma controalelor efectuate duminica, potrivit unui comunicat al institutiei remis AGERPRES. "In…