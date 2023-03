Stiri pe aceeasi tema

- O substanta interzisa a fost gasita de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in mai multe parfumuri, fiind data o amenda in valoare de 30.000 de lei si retrase de la vanzare produsele cu probleme. Actiunea de control este in desfasurare. ANPC a anuntat, vineri, printr-un…

- Restaurantele si unitatile de alimentatie publica au obligatia sa afișeze, incepand de miercuri, ingredientele si valorile nutritionale ale produselor si preparatelor pe care le servesc consumatorilor, odata cu intrarea in vigoare a Ordinului 201/2022 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia…

- Activitatea din targul “Tradiții romaneṣti legate de sarbatoarea Mucenicilor”, din Parcul Tineretului din Capitala, a fost suspendata in urma controalelor efectuate de ANPC. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), actiunea de control a avut loc…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a ajuns miercuri la București, aceasta fiind prima sa deplasare oficiala in strainatate de la preluarea mandatului. Seful Guvernului de la Chisinau a fost primit, la ora 9.30, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca si Dorin Recean…

- ​Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal in care sunt vizați cetațeni romani și straini care s-au asociat in trei grupuri infracționale care adaposteau migranți in țara…

- Gleb Pavlovski, consilierul care l-a ajutat pe Vladimir Putin sa caștige primele alegeri prezidențiale in anul 2000, a murit, luni, la varsta de 71 de ani, din cauza „unei boli grave”, a anunțat presa de la Moscova. Gleb Pavlovski a fost consilierul și strategul lui Vladimir Putin, „specialistul in…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat cu 15.000 de lei, administratorii de la Gondola Sinaia dupa ce luni au avut loc probleme la telegondola Sinaia, insa au fost vandute bilete in continuare. Pe timpul zilei de luni s-a creat o coada imensa la telegondola din Sinaia,…

- Vladimir Putin a ordonat incetarea focului pentru doua zile și a cerut un armistițiu și parții ucrainene. Kievul refuza, spunand ca liderul rus vrea sa ii atraga pe ucraineni intr-o capcana: „O ipocrizie”. Agenția rusa de presa RIA scrie ca Vladimir Putin i-a cerut ministrului rus al apararii, Serghei…