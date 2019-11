Stiri pe aceeasi tema

- Glovo este prima care reacționeaza, dupa ce a fost amendata, alaturi de Foodpanda și Takeaway, de Protecția Consumatorilor, informeaza startupcafe.ro. Firmele care gestioneaza aplicațiile de livrare mancare au fost sancționate pentru mai multe nereguli, in urma reclamațiilor facute de clienți. Primii…

- Protectia Consumatorului anunta ca a sanctionat mai multe firme care livreaza mancare din cauza ca acestea nu transportau alimentele in conditii adecvate. Mai exact, unele dintre gentile in care se transporta mancarea erau spalate in cazi de baie si nu pastrau temperatura optima a alimentelor. In plus,…

- ANPC a amendat operatorii economici care gestioneaza aplicații de livrare a mâncarii Glovoappro SRL, Food Panda Ro SRL și SC Hellohungry SA, care au fost amendate cu 15.000 de lei și au primit avertismente, anunța autoritatea, potrivit Mediafax.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Nereguli grave la votul prin corespondenta! Autocolantul VOTAT poate fi mutat fara sa lase urme Nereguli grave la votul prin corespondența. Un roman stabilit in Marea Britanie a descoperit ca autocolantul cu mentiunea votat se poate dezlipi si lipi din nou cu usurinta, desi pe instructiunile transmise…

- Inspectorii sanitari din cadrul direcțiilor de sanatate publica au finalizat controlul dispus in unitațile sanitare de psihiatrie de catre ministrul Sanatații Sorina Pintea. Controlul a vizat calitatea actului medical și a condițiilor igienico-sanitare din unitațile de psihiatrie. “Este primul control…

- Inspectorii de le protecția consumatorilor au controlat mai multe magazine de alimentație publica din Cluj, ocazie cu care s-au descoperit o serie de deficiențe. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Procurorii Parchetului General, care au verificat activitatea Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, au constatat mai multe nereguli, iar intre masurile dispuse se numara infirmarea a 5 soluții de netrimitere in judecata in dosare de viol și sesizarea Inspecției Judiciare pentru verificari, relateaza…

- Amenzi uriase date de ANPC pentru neregulile – garla gasite Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a sanctionat cu peste 1 milion de lei comerciantii de bauturi racoritoare, sucuri si nectaruri in cadrul unor controale interprinse in perioada 3-5 iulie 2019, a anunta ANPC printr-un…