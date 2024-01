ANPC face controale la toate băncile din România ANPC face verificari la toate bancile din Romania. Inspectorii ar avea in vedere sistemul de creditare. ”Fiecare banca in acest moment se afla intr-un control de fond… Am plecat de la povestea controlului privind informarea consumatorilor la faza precontractuala si am descoperit anumite lucruri. Dupa ce finalizam prin procesul verbal de constatare si contraventie si prin, bineinteles, ordinele semnate de presedintele autoritatii, in momentul acela le vom si comunica. Am solicitat tuturor bancilor care au avut de-a lungul timpului creditare in CHF (franci elvetieni n.r.), euro si lei anumite documente.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Mures a anuntat, miercuri, inchiderea temporara a celui mai mare mall din Targu Mures, Shopping City. Inspectorii au depistat gandaci, atat in unele spatii de depozitare a materiilor prime alimentare, cat si in zona de productie, dar si pe holuri. „In urma…

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Timiș, coordonat de inspector șef, jurist Ileana Mogoșanu, a desfașurat activitați de control, inclusiv controale mixte cu reprezentanții altor instituții publice, fie la inițiativa Instituției Prefectului Județului Timiș, fie la inițiativa…

- Andrei Postica, fostul senator USR Galați și actualmente autodeclarat „neafiliat”, a surprins miercuri prin anunțul ca a votat in favoarea bugetului de stat propus de coaliția PSD-PNL. Alegerea sa a provocat stupoare, intrucat Postica, care s-a inscris inițial intr-un partid cu un discurs anti-PSD,…

- In ultimele zile, DNSC a primit numeroase notificari din partea utilizatorilor din Romania cu privire la recepționarea unor mesaje nesolicitate, sosite din partea unor necunoscuți pe #WhatsApp. Mesajele erau de obicei formulate in limba engleza sau in limba romana, așa cum se poate observa din imagini. …

- O știre puțin discutata in ultimele doua zile a fost aceea ca Romania a cumparat tancuri Abrams in valoare de 2,5 miliarde de dolari (romanii spun ca ar costa „doar” un miliard, dar daca in Congresul SUA a fost inaintata suma de 2,5 miliarde, eu sunt gata sa pariez ca asta este prețul final real!).…

- In urma Campaniei Naționale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca și pentru verificarea modului in care sunt respectate cerințele minime pentru imbunatațirea securitații și protecția sanatații lucratorilor de catre angajatorii care desfașoara activitate de depozitare și…

- ”Eu am transmis catre banci si transmit si acum urmatorul mesaj: in Romania rata de intermediere este de 25 %. Raportul intre intre depozite si imprumuturile pe care bancile le dau pentru investitii este de 70%. Ca atare, in momentul de fata bancile trebuie sa vina si sa sprijine economia romaneasca,…

- Studiu realizat de BrandBarry și susținut de BCR Pe 30 octombrie, la sediul Bancii Naționale a Romaniei, a avut loc evenimentul „Cat valoreaza educația? O perspectiva critica asupra rolului educației in incluziunea și reziliența financiara”, care a adus in atenție studiul despre gradul de alfabetizare…