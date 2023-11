Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre operatorii economici care derulau activitati comerciale in Piata Volanta Eroilor, de pe platoul din fata Academiei Militare din Bucuresti, au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 50.000 de lei, in acelasi timp fiind oprite temporar prestarea serviciilor pana la remedierea…

- Reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca reprezentantii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov au desfasurat, la sfarsitul saptamanii trecute, o actiune de control…

- ANPC a transmis vineri, ca reprezentantii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov au desfasurat o ampla actiune de control, la 41 de operatori economici care isi desfasoara activitatea in complexul Centrul Comercial Mall Baneasa din Bucuresti. ”Actiunile…

- Peste 40 de operatori economici din Mall Baneasa au fost verificati de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), iar mai multe unitati au fost inchise temporar deoarece foloseau pentru aprovizionare un culoar de trecere insalubru, unde erau gandaci vii si soareci morti.…

- Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea CRPCR Bucuresti Ilfov a desfasurat o ampla actiune de control la 82 de operatori economici care isi desfasoara activitatea in Centrul Vechi din Capitala, pentru a verifica modul in care sunt respectate prevederile legale in domeniu, in cadrul…

- ANPC anunta, joi, ca verificarile sunt inca in curs la 35 dintre cei 56 de operatori economici vizati in timpul controlului care a avut loc miercuri. Pana acum s-au aplicat amenzi in valoare de 240.000 lei, 3 avertismente si s-a dispus: oprirea definitiva de la comercializare a aproximativ 4 tone produse…

- Mai multe firme aflate intr-un mall din București au fost verificate de comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Reprezentanții ANPC au transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca au fost facute 18 acțiuni de control de catre comisarii Comisariatului Regional pentru…

- In data de 20.09.2023, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor CRPCR Bucuresti Ilfov a desfasurat 18 actiuni de control pentru a verifica respectarea prevederilor legale in domeniu, la societatile comerciale aflate in Mall Veranda, din Capitala. Potrivit ANPC, in urma verificarilor, au…