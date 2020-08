Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) a anuntat joi seara rechemarea "imediata" a ambasadorului acreditat la Abu Dhabi, in semn de protest fata de acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), transmite AFP. "La solicitarea presedintelui Mahmoud Abbas, ministerul palestinian de externe a decis sa isi recheme imediat ambasadorul sau in Emiratele Arabe Unite in urma acordului (...) de normalizare a relatiilor israeliano-emirateze", informeaza seful diplomatiei palestiniene Riyad Al-Maliki intr-un comunicat transmis AFP. Presedintele ANP, Mahmoud Abbas, a convocat…