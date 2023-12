ANP a semnat contractul pentru execuţia unui penitenciar nou în judeţul Buzău Miercuri, la București, Administrația Naționala a Penitenciarelor a semnat contractul crucial pentru construcția unui nou penitenciar in județul Buzau, la Unguriu. Evenimentul a avut loc in prezența Ministrului Justiției, Alina Gorghiu, care a evidențiat importanța investiției in contextul supraaglomerarii din inchisori și a condamnarilor repetate la Curtea Europeana a Drepturilor Omului din cauza condițiilor precare. Contractul de execuție prevede construirea unei unitați de detenție moderna cu o capacitate de 900 de locuri, depașind standardele europene. Dintre acestea, 100 de locuri vor fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

