Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80% dintre consumatorii din Romania au observat o creștere semnificativa a fraudelor online. Studiu 83% dintre consumatorii din Romania au identificat o creștere semnificativa a fraudelor online și a scam-urilor, care i-au afectat direct sau au vizat persoane din cercul lor de cunoștințe, potrivit…

- Sectorul comertului electronic dedicat produselor farmaceutice inregistreaza, la nivel global, o crestere fara precedent, iar Europa de Est confirma rapid tendinta, Romania devenind a doua cea mai mare piata din regiune, dupa Polonia, releva datele unei analize de specialitate. Astfel, anul trecut,…

- Se face frig in Romania! Temperaturile scad simțitor de pe o zi pe alta, iar toamna iși intra in drepturi. La aceasta ora, cerul este variabil in vestul si nord-vestul tarii si mai mult noros in restul teritoriului. Se semnaleaza averse, pe arii restranse, in Oltenia, Muntenia, sudul Transilvaniei,…

- Cea de-a treia ediție a BUZZ HOUSE, una dintre cele mai intense provocari ale verii pentru creatorii de conținut online din Romania, a cucerit in mod impresionant audiența și Social Media, atragand zeci de mii de noi urmaritori. Recorduri și creșteri semnificative in Social Media. A avut loc cea de-a…

- Big Bench ajunge in premiera in vestul țarii. Ea va putea fi vazuta, incepand de duminica, 20 august, la hotarul dintre județele Timiș și Arad. O banca de mari dimensiuni ajunge, in premiera, in zona de vest a țarii. Aici va fi inaugurata prima Big Bench din Romania.

- Pana pe 31 iulie la ora 10:00, in Banat, Crișana, Transilvania, Oltenia și Moldova va fi instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin perioade cu intensificari de scurta durata ale vantului, rafale in general de 60…70 km/h, vijelii, averse torențiale, descarcari electrice și izolat grindina. Cantitațile…

- ”Piata europeana de capital privat a inregistrat, in ultimii ani, o crestere semnificativa a activitatii de fundraising (strangere de capital), atingand niveluri fara precedent, cu un record de 170 de miliarde de euro in 2022 (cu 30% mai mult in comparatie cu anul precedent si cu 13% peste numarul mediu…

- Potrivit meteorologului Oana Paduraru , care a vorbit la Realitatea PLUS, canicula se definește ca o creștere a temperaturii zilnice cu peste 10 grade Celsius fața de temperatura medie a zonei respective și este o cauza importanta de morbiditate și mortalitate."Este vorba de un val de caldura, canicula…