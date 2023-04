Stiri pe aceeasi tema

- Motivul pentru care o familie din Sebeș va fi cercetata de polițiști. Totul a pornit dupa ce un barbat a fost oprit in trafic O femeie și un barbat din Sebeș, soț și soție, sunt cercetați de polițiști dupa ce barbatul a fost prins la volanul unei mașini, deși nu avea permis de conducere. In timpul…

- Tanar din Blaj, reținut de Poliție, pentru violența in familie. Și-ar fi agresat iubita Un tanar din Blaj a fost reținut de Poliție, dupa ce și-ar fi agresat concubina. S-a ales cu dosar penal pentru violența in familie și ordin de protecție provizoriu. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 22 martie, polițiștii…

- Șapte persoane din Alba s-au ales cu dosar penal dupa ce au aruncat PET-uri, deșeuri și gunoi de grajd intr-un parau Șapte persoane s-au ales cu dosare penale in urma unei acțiuni a polițiștilor din Blaj. Este vorba despre o acțiune in care au verificat daca oamenii arunca sau nu gunoaie in paraul care…

- 70.000 euro sprijin pentru tinerii fermieri. Banii sunt disponibili pentru investiții in tehnologii moderne și energie solara Tinerii agricultori au oportunitatea de a accesa fonduri in valoare de 70.000 de euro pentru dezvoltarea fermelor datorita programului DR-30 Sprijin pentru Tineri Fermieri. Acest…

- Gazul de la bursa din Amsterdam se tranzacționeaza cu 80% sub maximele sale recente, in timp ce cotația americana a gazului natural a scazut cu aproape 75%. In urma cu doar cateva luni, mass-media a sugerat cumpararea de pulovere calde pentru iarna care vine din cauza prețurilor extreme la energie și…

- Minora NICOLETA DAMARIS HAMPU are urmatoarele semnalmente: 150 cm inalțime;corpolența atletica;par lung, negru;ochi negri;fața ovala; La data plecarii purta colanți negri, top negru cu banda elastica de culoare verde neon, cu inscripția „Team Mickey”, geaca neagra, din faș, iar in picioare purta pantofi…

- Guvernul Romaniei a adoptat in cadrul sedintei de ieri o ordonanta care prevede posibilitatea ca beneficiarii cardurilor de energie sa transmita documentele necesare efectuarii platilor prin intermediul unei aplicatii informatice, pusa la dispozitie de Compania Nationala Posta Romana.Posta Romana va…