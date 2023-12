Stiri pe aceeasi tema

- Arestat preventiv 30 de zile pentru savarșirea infracțiunilor de amenințare și incalcarea de catre persoana impotriva careia a fost emis un ordin de protecție La data de 21 noiembrie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște, sub coordonarea…

- Adulții din Italia refuza sa paraseasca casa parinteasca. Acesta este și cazul unei femei, in virsta de 75 de ani. Satula sa acopere cheltuielile casei și sa-i intrețina pe cei doi fii, in virsta de 40 și 42 de ani, italianca a decis sa-i dea in judecata, relateaza The Guardian. {{709913}} Femeia, care…

- La data de 07 octombrie 2023, ora 12.58, Poliția Municipiului Focșani a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o tanara, in varsta de 19 ani, cu privire la faptul ca in data de 06 octombrie 2023, in jurul orei 22.00, in timp ce se afla la domiciliu, soțul ei a agresat-o și a amenințat-o. […] Articolul…

- Sunt aproape 100 de situații in care femeile au capatat rol de agresor și nu pe cel de victima așa cum se intampla in cazurile de violența domestica. Aceste restricții au fost solicitate de soți, copii sau alte rude din familia largita.

- O tanara in varsta de 20 de ani din Radauti a chemat Politia si a obtinut un ordin de restrictie impotriva mamei sale, dupa ce femeia si-a batut fiica conform news.ro . Din declaratiile date in fata politistilor reiese ca femeia nu este de acord cu iubitul fiicei sale, motiv pentru care a abordat-o…

