Cantaretul Enrique Iglesias si fosta jucatoare de tenis Anna Kournikova vor deveni din nou parinti, scrie revista ¡Hola!, care a publicat in exclusivitate cateva imagini realizate in timpul unei plimbari a celor doi cu barca in Miami.

Potrivit imaginilor, Kournikova ar trebui sa nasca cel tarziu in primavara acestui an.

Acesta este al treilea copil al cuplului.

Iglesias, in varsta de 44 de ani, si Kournikova, in varsta de 38 de ani, au devenit parinti in decembrie 2017, cand s-au nascut gemenii Lucy si Nicholas. Sarcina a fost tinuta secret, iar publicatia americana TMZ…