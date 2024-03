Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea a reușit o calificare facila in turul al treilea al turneului „WTA 1000” de la Miami. Intr-o partida inceputa vineri și intrerupta de ploaie, romanca a trecut de Sloane Stephens cu scorul de 6-2, 6-1.

- Aryna Sabalenka (locul 2 WTA, 25 de ani) a invins-o vineri, in turul doi de la turneul WTA 1000, de la Miami, pe Paula Badosa (locul 80, 26 de ani) in doua seturi, scor 6-4, 6-3. Partida perturbata constant de ploaie a durat o ora și 24 de minute. Diferența in primul set a fost produsa intr-un singur…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka (2 WTA, favorita nr. 2) s-a calificat vineri seara, in runda a treia a turneului de tenis WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari, dupa ce a trecut lejer, in doua seturi, 6-4, 6-3, de Paula Badosa (Spania, 80 WTA).In…

- Sloane Stephens - Sorana Cirstea, meci contand pentru turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Miami (Florida, SUA), este programat, vineri, 22 martie, nu inainte de ora 17:00, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea o va infrunta pe americanca Sloane Stephens in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari, dupa ce aceasta a invins-o miercuri pe germanca Angelique Kerber, cu 6-2, 6-3, potrivit Agerpres. Stephens…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Lee s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Vero Beach (Florida), dotat cu premii totale de 75.000 de dolari, dupa ce a invins-o in penultimul act pe americanca Hailey Baptiste, cu 6-3, 6-2.Lee (28 ani, 389 WTA), venita din calificari, a obtinut victoria…

- Este deja clar ca prețul imobiliarelor din Cluj-Napoca a ajuns la cote alarmante, lucru și mai evident atunci cand aruncam un ochi peste ocean. Case superbe din Florida, situate la distanțe de aproximativ o ora de metropola Miami, costa cat unele modeste din cartierele semicentrale din Cluj. Un clujean,…

- Federatia Internationala de Automobilism (FIA) si Formula 1 au stabilit, la inceputul lunii decembrie, cele sase Mari Premii care vor include si curse de sprint, insa sistemul de competitie nu a fost insa fixat, iar cele doua organizatii urmeaza sa aiba intalniri cu echipele si poate si cu pilotii,…