Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan a anunțat astazi ca a demis-o pe Gabriela Szabo din fruntea Clubului Sportiv Municipal București. Sportiva va fi detașata la conducerea Centrului Dalles, iar locul ii va fi luat provizoriu de un adjunct. Gabriela Szabo nu mai conduce CSM București, a anunțat astazi primarul…

- Fosta mare jucatoare de tenis jucatoare Virginia Ruzici (67 ani), care a castigat doua titluri la Roland Garros in 1978, la simplu si dublu, avand si o finala la dublu in acelasi an la Wimbledon, nu mai este, incepand din acest week-end, managerul Simonei Halep. „A fost o calatorie fantastica. As vrea…

- Ce a ajuns sa faca Oana Manea dupa ce s-a lasat de handbal. Au trecut aproape trei ani de zile de cand Oana Marea a decis sa renunțe la pasiunea pentru sport. In 2019, Oana Manea, in varsta de 35 de ani acum s-a retras din echipa Clubului Sportiv Municipal București. Deși retragerea ei i-a surprins…

- Sportiva rusa Ekaterina Makarova, numarul 348 in clasamentul mondial al tenisului feminin, a furnizat marți o mare surpriza la turneul de tenis de la Strasbourg, eliminand in primul tur pe favorita numarul 3 a competiției, romanca Sorana Cirstea (27 WTA). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Maria Sharapova este insarcinata și a facut marele anunț chiar de ziua sa de naștere. Jucatoarea de tenis a postat și primele imagini cu burtica de gravida. Rusoiaca Maria Sharapova a implinit varsta de 35 de ani marți, 19 aprilie, ocazie cu care a anunțat ca este insarcinata. Fostul numar unu din tenisul…

- Fosta sportiva Ruta Meilutyte, campioana olimpica in 2012 la natatie, a participat la actiunea „Swimming Through”, un apel de sustinere a poporului ucrainean, care este vizat de „un genocid comis de Rusia”.

- Activiștii au creat o petiție catre autoritațile elvețiene pentru a o expulza din țara pe presupusa iubita a lui Vladimir Putin (69 de ani), fosta mare sportiva Alina Kabaeva (38). Petiția a fost deja semnata de 30.000 de persoane. Totul ca urmare a invaziei din Ucraina. ...