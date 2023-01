ANM: Precipitații moderate, ninsori la munte și vânt, de luni până miercuri Meteorologii anunta precipitatii moderate cantitativ, ninsori la munte, intensificari ale vantului de luni de la ora 18.00, pana miercuri la aceeasi ora, informeaza News.ro. ANM a emus o informare meteorologica, fenomenele vizate fiind precipitatii moderate cantitativ, ninsori la munte, intensificari ale vantului. ”In intervalul mentionat aria ploilor se va extinde treptat dinspre regiunile vestice si va cuprinde toata tara. In jumatatea sudica se vor acumula cantitati de apa ce vor depasi pe arii restranse 20…25 l/mp si izolat 40 l/mp. In zonele de munte vor fi precipitatii mixte, iar la altitudini… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

