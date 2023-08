Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : ROSU Data emiterii : 30-08-2023 ora 12 Nr. mesajului : 3 Valabil de la : 30-08-2023 ora 12:20 pana la : 30-08-2023 ora 13:10 In zona : Județul Vrancea: Dumitrești, Cotești, Slobozia Bradului, Dumbraveni, Popești, Gura Caliței, Tamboești, Carligele,…

- Ultima ora: Cod roșu de vijelii, ploi torențiale și grindina in doua județe din RomaniaANM a emis un Cod roșu de vreme severa pentru mai multe localitați din județele Vrancea și Buzau, informeaza Mediafax.Meteorologii au emis alerta de la ora 12.20 pana la ora 13.10. Zonele vizate sunt:…

- ANM a emis o avertizate meteo nowcasting de vreme severa imediata, valabila pana la ora 12.00 in 21 de localitați vrancene. Valabil de la : 30-08-2023 ora 11:20 pana la : 30-08-2023 ora 12:00 In zona : Județul Vrancea: Odobești, Dumitrești, Cotești, Slobozia Bradului, Jariștea, Dumbraveni, Mera, Varteșcoiu,…

- Avarie la conducta de alimentare cu apa din Aiud: Alimentarea oprita pe mai multe strazi din oraș. Zonele vizate Mai multe strazi din Aiud raman fara apa miercuri, 23 august 2023. Anunțul a fost facut de reprezentanții APA CTTA Alba, sucursala Aiud. Din cate se pare apa potabila va fi intrerupta din…

- Acțiune pentru siguranța cetațenilor La data de 07 august, in intervalul orar 13:30-15:30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Cotești au acționat in comunele Slobozia Cioraști, Carligele, Cotești, Popești, Poiana Cristei și Urechești, in vederea asigurarii unui climat corespunzator de siguranta civica,…

- 28 iunie| COD GALBEN de INUNDAȚII in Alba și alte județe pana joi dimineața: Zonele vizate 28 iunie| COD GALBEN de INUNDAȚII in Alba și alte județe pana joi dimineața: Zonele vizate O avertizare cod galben de inundații pentru județul Alba și alte patru județe fost emisa miercuri, pe mai multe rauri…

- In saptamana 26 iunie ndash; 2 iulie 2023 angajatii Societatii "Drumuri Judetene Constanta" efectueaza mai multe lucrari de modernizare si punere in siguranta a drumurilor judetene.Pentru drumuri bune si sigure in judetul Constanta se actioneaza pe: DJ 393 Albesti ndash; Coroana: lucrari de modernizarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de instabilitate atmosferica accentuata. COD GALBEN Interval de valabilitate: 08 iunie, ora 12 – 08 iunie, ora 21 In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari electrice,…