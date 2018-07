Aniversări, 3 iulie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andreea Loredana Minicuta aka REEA , interpreta de muzica ușoara (n. 1988); Adrian Stoenica , pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1952); Bogdan Bujor Teodoriu , consilier prezidențial, f. deputat PD/FSN (n. 1953); Bogdan Pascu , f. deputat PC de Ialomita (n. 1967); Dumitru Avram , f. deputat PRM de Teleorman (n. 1946); Dumitru Șerban , sculptor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1948); Florin Mircea Zaharescu , sculptor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania -filiala Neamt (n. 1949); Horia Surianu… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

In aceasta dimineata, in cadrul operatiunii ZIUA Z ,sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o ampla acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care se deruleaza concomitent pe teritoriul a 28 de județe si a municipiului Bucuresti (Botosani,…

