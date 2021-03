Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu va beneficia nici in 2021 de traditionala parada militara organizata pentru a celebra aniversarea sa, intrucat ceremonia a fost anulata, pentru al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri Palatul Buckingham, citat de AFP. Suverana britanica va implini varsta de 95 de ani pe 21 aprilie, insa aniversarea ei este celebrata in mod traditional in luna iunie printr-o ampla parada militara in centrul Londrei, denumita "Trooping the Colour" si la care participa sute de militari si mii de spectatori. Aceasta ceremonie isi are…