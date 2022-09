Aniversarea Gării de Nord pe emisiune filatelică Romfilatelia lanseaza in circulație vineri, 23 septembrie, inclusiv prin magazinul sau din Bacau, o emisiune filatelica dedicata implinirii a 150 de ani de la inființarea Garii de Nord. Emisiunea este alcatuita din doua marci poștale și un plic „prima zi”. Pe timbrul cu valoarea nominala de 10 Lei este redata o vedere de ansamblu a […] Articolul Aniversarea Garii de Nord pe emisiune filatelica apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cartea este tezaurul cel mai important al umanitații. Nu doar pentru ca depoziteaza trecutul, prezentul și, prin forța ficțiunii, viitorul, ci intrucat, data fiind memoria sa speciala, este singurul martor al supraviețuirii noastre ca specie. Așezata in biblioteci publice sau personale, prieten care…

- Vineri, polițiștii locali din municipiul Onești au confiscat o caruța care se aventurase, conform autoritaților, intr-o zona interzisa. Caruța a fost incarcata pe o platforma. „In urma unei sesizari telefonice primite de Poliția Locala Onești, astazi 19 August 2022, polițiștii locali au depistat pe…

- La Schitul „Sfantul Eftimie cel Mare”, de pe Dealul Cireșoaia, a avut loc, marți, 16 august, ediția a VII-a a concursului „Toaca și ie moldoveneasca”. In deschiderea evenimentului, un sobor de preoți aflați sub protia parintelui dr. Ioan Bargaoanu, protopop de Onești, a oficiat Sfanta Liturghie in biserica…

- Chimcomplex S.A. informeaza investitorii in legatura cu inchiderea temporara a activitatii de productie in cadrul platformei industriale Borzesti pe o perioada de 14 zile incepand cu data de 18.08.2022, avand in vedere preturile in crestere la energie electrica si gaze naturale. Contractele individuale…

- La data de 16 august a.c., in jurul orei 21.00, un echipaj de politie rutiera din cadrul Biroului Rutier Bacau, au depistat in flagrant delict, un tanar de 26 de ani, din comuna Hemeius, in timp ce conducea un autoturism ce avea montate placute cu numar de inmatriculare, emise de catre autoritatile…

- Urmeaza un sfarșit de saptamana plin, in care jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ” Ștefan Cel Mare ” Bacau vor acționa pentru siguranța cetațenilor și pentru buna desfașurare a evenimentelor care vor avea loc. Echipajele de jandarmerie vor fi alaturi de cetațeni la evenimentele”…

- Totuși, in piețe, sezonul pentru știuleții numai buni de pus la fiert sau pe gratar, a inceput mai devreme anul acesta. Aduși din imprejurimile Bacaului, Buhoci, Tamași, sau tocmai din Buzau, piețele abunda in oferte. In Piața Centrala, Nea Radu a mai scazut prețul fața de luni. Are porumb la vanzare,…

- Emisiunea „Rase de cai” alcatuita din patru marci poștale și un plic prima zi, lansate de Romfilatelia, a intrat in circulație marți, 9 august, și in magazinul din Bacau a companiei. Pe timbrele emisiunii sunt ilustrate rase de cai Shagya Arab, Pur Sange Arab, Nonius și Semigreu Romanesc. Shagya Arab…