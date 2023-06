Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de rezervari pentru zboruri pe distanțe lungi pe Kiwi.com a crescut cu 49% comparativ cu 2022; Cele mai populare destinații includ Statele Unite ale Americii, Canada, India, Thailanda și Sri Lanka; Jumatate dintre romani vor petrece intre 1 și 2 saptamani in aceste destinații indepartate. In…

- Ziua Muncii este sarbatorita in mai multe țari, inclusiv in Romania, pe data de 1 Mai. Aceasta sarbatoarea are o istorie indelungata și este dedicata muncitorilor și activiștilor care au luptat pentru drepturile lor și pentru a avea condiții de munca mai bune. Iata așadar tot ce trebuie sa știi despre…

- O mireasa din Statele Unite ale Americii a recurs la un gest inedit, chiar in ziua nunții sale. Gestul șocant la care a recurs a lasat-o fara cuvinte pe domnișoara ei de onoare. Ce i-a putut cere prietenei sale, cu doar cateva zile inainte de cel mai important eveniment din viața sa. Gestul atroce pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj in cadrul celei de a doua editii a Summitului pentru Democratie, gazduit de Statele Unite ale Americii, in care subliniaza ca, in contextul actual, democratiile trebuie sa ramana unite in apararea valorilor si viziunii lor comune asupra lumii."Cand…

- Elena Carstea a trecut printr-un accident vascular cerebal hemoragic puternic, in urma caruia a scapat ca prin minune. Marea artista a muzicii ușoare romanești a fost externata și se reface dupa doua saptamani petrecute intr-un spital din Miami. AVC-ul a fost urmat de mai multe pneumonii severe, artista…

- Romania si Statele Unite ale Americii au parafat, joi, la Bucuresti, un Acord in domeniul securitatii sociale si Aranjamentul Administrativ de aplicare a acestuia, cu scopul de a proteja drepturile de pensie ale lucratorilor romani si americani care muncesc pe teritoriul celuilalt stat, se arata intr-un…

- Prabușirea Silicon Valley Bank! In ultimele zile un adevarat cutremur s-a produs in doua sisteme bancare mari. Primul, in Elveția, a dus la vanzarea celei mai vechi instituții bancare, Credit Suisse catre competitorul direct, UBS, pentru aproximativ 3 miliarde de dolari. Cel de-al doilea s-a produs…

- S a stins din viata, in Statele Unite ale Americii, pe 9 martie 2023, Ion Faiter n. 15 martie 1936, Remus Opreanu, judetul Constanta , fost director al Bibliotecii Judetene "Ioan N. Roman" la acea vreme Biblioteca Municipala Constanta , in perioada 1969 1971.Absolvent, de studii filologice, Ion Faiter…