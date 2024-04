Stiri pe aceeasi tema

- CJ Dambovița a semnat contractele de execuție pentru modernizarea DJ 712 (Pucioasa – Branești – Vulcana-Pandele – Șotanga – Targoviște), DJ 720C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720 A (Gura Ocniței – Adanca – Bucșani – Marcești – Finta – Postarnacu – DN 1A)”. Valoarea este de aproximativ 64.200.000…

- Comunicat de presa, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea: Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracționala…

- Primaria Municipiului Adjud anunța ca azi, in intervalul orar 10.00-11.00, va avea loc exercițiul de alarmare publica „Miercurea alarmelor”, ce are ca scop verificarea funcționarii sirenelor la nivel local. „Obiectivul exercițiului este cunoașterea de catre populație a semnificației semnalelor de alarmare…

- Elevii de liceu pasionați de securitatea cibernetica pot participa in acest an la prima Olimpiada de acest gen. Articolul DNSC cauta viitori experti in securitate cibernetica. In premiera, a fost creata o Olimpiada dedicata elevilor pasionati de acest domeniu apare prima data in Money .

- Ancheta Salvați Copiii Romania Sprijin pentru accesarea serviciilor medicale, cursuri de limba romana și suport pentru gasirea unui loc de munca sunt principalele nevoi ale parinților ucraineni refugiați in Romania. 49,4% dintre copii sunt inscriși in sistemul de invațamant ucrainean, la distanța, 19%…

- Datorita masurilor luate de Marcel Boloș, fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Romania a reușit sa atraga peste 95% din banii europeni alocați in exercițiul financiar 2014-2020. Astfel, țara noastra a incasat 22,846 mld. euro din alocarea finala de 24,071 mld. euro. La preluarea…

In Seria Nord s-au marcat 632 de goluri, iar numarul marcatorilor a fost 164. Publicam clasamentul golgheterilor, la jumatatea competiției, conform notarilor din rapoartele de arbitraj. – Sursa: AJF Dambovița 32 goluri – Mihail Tanase (Viitorul Aninoasa) 28 goluri – Constantin Ionița (Viitorul Aninoasa)

- Clasamentul marcatorilor din Liga 5 – Seria Nord, la jumatatea competiției, publicat de Asociația Județeana de Fotbal Dambovița, este condus de doi dintre jucatorii Viitorului Aninoasa: Mihail Tanase (32) și pe Constantin Ionița (28). Mihail Tanase a reușit sa ocupe prima poziție cu o eficiența de admirat…