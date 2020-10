Animest.15: Realități paralele și povești uimitoare în cea mai amplă selecție de filme românești de până acum Dezvoltarea și promovarea industriei de film de animație din Romania se numara printre principalele obiective Animest, iar festivalul celebreaza și in acest an creația autohtona printr-o secțiune competiționala dedicata. Un numar record de scurtmetraje au fost inscrise in acest an in Competiția Romaneasca, 21 dintre acestea fiind incluse in selecția autohtona și concurand pentru premiul secțiunii. Prezențe constante in secțiunile dedicate sau animatori aflați la debut, creatorii lor s-au intrecut in abordari curajoase și imagini captivante, povești inspirate din intamplari reale sau fantezii abstracte… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o ediție de colecție desfașurata in aer liber, in centrul istoric al Sibiului și in locații din miraculosul Muzeu Astra, Festivalul Internațional de Film de la Sibiu iși cheama spectatorii pentru a doua parte a festivalului, care va avea loc in online, in perioada 16-25

- Ludovic Orban a declarat, marți, va ataca la CCR proiectul de lege impus în Parlament de PSD de majorare a pensiilor cu 40%. De asemenea, premierul a spus ca social-democrații sunt ”dușmanul României”, pentru ca ”risca sa arunce România într-o criza economica”.”Guvernul…

- Anul acesta, cu toate provocarile lui, a determinat amanarea Galei Premiilor UCIN care traditional avea loc in luna mai. In ciuda dificultatilor, Uniunea Cineastilor din Romania a hotarat ca se vor decerna premiile pe 21 septembrie 2020, la Teatrul National Bucuresti, in sala Studio.

- Deschiderea oficiala a festivalului va avea loc miercuri, la Cinema Victoria din Cluj-Napoca. Pentru început va fi proiectat documentarul lui Visky Abel, „Povesti din închisoare”. „La Cinema Victoria vor putea…

- O selectie de cinci filme ce pot fi vizionate in premiera extraordinara in Romania vor fi prezentate in aer liber la Cinema Elvire Popesco, in cadrul celei de-a cincea editii a Festivalului Pelicula, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Lungmetrajul de debut al…

- Simfonie cu cai, apa si foc in plina vacanta! Vineri, 21 august 2020, incepand cu ora 18.00, Circul Metropolitan Bucuresti va asteapta la o premiera de final de vara, cum nu s-a mai vazut. Magia Circului - Povesti cu Cai, Apa si Foc este spectacolul-provocare ce marcheaza excelenta reprezentatiilor…

- O tanara din Targoviste duce o lupta crancena cu mastile si dezinfectantii de calitate indoielnica importati din tari precum China si se zbate pentru produsele realizate 100% in Romania. Spitalele din tara primesc, astfel, o gura de oxigen in lupta cu noul coronavirus.