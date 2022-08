Stiri pe aceeasi tema

- Zidurile punctelor termice din cartierele bucurestene devin Animest Hot Points in preajma Festivalului International de Film de Animatie Animest. Pana pe 31 august, pictorii, grafferii si ilustratorii sunt invitati sa-si inscrie conceptele vizuale in cursa pentru unul dintre zidurile disponibile…

- “Am vazut abordarile acestea apocaliptice uneori, iertati-ma, pentru ca sunt ministrul Agriculturii si trebuie sa introduc linistea si increderea. Am vazut o serie intreaga de abordari din astea apocaliptice, cand incepe pe ecranele de televizor ca ia foc lanul, ca auzi sirenele si copiii in pantece…

- Cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de muzica clasica Zilele Muzicii la Oravița va avea loc in perioada 15 – 25 august, printre interpreții care vor susține recitaluri numarandu-se o serie de artiști binecunoscuți publicului. Manifestarile vor debuta in 15 august la ora 19 la Biserica…

- Picturi murale 3D realizate de elevi cu vopsea purificatoare și infrastructuri de colectare a deșeurilor in forma de animale marine gigant amplasate pe plaje deschid un nou sezon estival mai sustenabil pe litoralul Marii Negre. De asemenea, aceste activitați marcheaza și lansarea unui nou sezon din…

- Astazi, 4 iulie, Xiaomi a lansat noua serie Xiaomi 12S, dezvoltata in parteneriat cu Leica. Intreaga serie aduce in prim-plan sisteme de procesare a imaginii diferite, dezvoltate impreuna de Xiaomi si Leica, printre care lentilele Leica Summicron si profilurile de imagistica Leica.

- Actrita Maia Morgenstern a fost premiata pentru intreaga cariera. Distinctia de excelenta i-a fost oferita la festivitatea de incheiere a TIFF, organizata la Cluj-Napoca. Au fost desemnati si premiantii peliculelor prezente de-a lungul celor 10 zile de festival. Anul acesta trofeul Transilvania merge…

- Formatia Cagliari, la care joaca Razvan Marin, a retrogradat, duminica, dupa remiza pe care a inregistrat-o in meciul din deplasare cu Venezia, scor 0-0, in ultima etapa a campionatului italian, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autori rusi necunoscuti au lansat o serie de atacuri cu cocktail Molotov asupra comisariatelor militare din toata tara in aceasta luna, probabil in semn de protest fata de mobilizarea mascata, a transmis Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta evaluare a conflictului, conform The…