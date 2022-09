Animația portugheză, celebrată la Animest.17 Fiecare ediție a Festivalului Animest vine cu un bilet de calatorie catre o alta destinație internaționala. In 2022, Portugalia este țara in care vom zbura prin intermediul filmelor de animație. Intre 7 și 16 octombrie, pe ritmuri de fado și cu parfum de vin de Porto, cinematografia animata care a cucerit peste 500 de distincții importante in ultimii 20 de ani, va fi celebrata intr-o secțiune speciala, curatoriata de Fernando Galrito, directorul artistic al Festivalului de Film de Animație Monstra din Lisabona și unul dintre numeroșii invitați portughezi ai ediției. Tot din Portugalia vor sosi… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

