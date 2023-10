Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei care doresc sa-și ia cu ei animalele de companie, atunci cand calatoresc cu trenul, trebuie sa știe toate aceste informații. Exista anumite condiții impuse de reprezentanții companiei CFR, atunci cand vine vorba de calatorii care iși iau cu ei animalele de companie. Una dintre reguli spune…

- ”Incepand cu data de 28 octombrie turoperatorul Join UP! Romania prezent pe piata locala de mai bine de un an isi va completa portofoliul, introducand noi zboruri charter spre Zanzibar. Acest lucru va fi realizat prin parteneriatul strategic pe care il are compania cu SkyUp Airlines. Decolarile vor…

- Fiecare țara are reguli diferite cand vine vorba de transportul public, dar atunci cand calatoriți, este important sa fiți la curent cu aceste reguli, pentru a evita amenzi sau alte situații neplacute.

- RCA pentru caini: proprietarii, obligați sa faca asigurari pentru animalele agresive. Cat costa RCA pentru caini: proprietarii de caini ce aparțin unor rase considerate periculoase sunt obligați, potrivit legii, nu doar sa inregistreze patrupedele la poliție ci și sa incheie o asigurare de raspundere…

- „Sebi avea in ziua accidentului o camera GoPro la el. O avea in borseta pe care o avea la brau si camera accea, exact in momentul impactului, a pornit. Am exact momentul cand l-a lovit, fara imagini, doar sunet. Nu puteti sa va dati seama cat am putut sa stau sa o ascult. Exact a pornit camera cand…

- Persoanele iubitoare de vara, care vor plaja și apa au la dispoziție de cațiva ani și Plaja Bașcov de la Calafat. Plaja se intinde pe aproape 5.000 de metri patrați și este administrata de mai mulți investitori. Plaja este amenajata pe malul Dunarii, iar restaurantele din zona ii așteapta pe turiști…

- O masina a fost lovita, duminica, de trenul IR 1866 Galati - Iasi, la o trecere la nivel cu calea ferata, pe DJ 243, in apropiere de localitatea Crivesti, din comuna Tutova, conform ISU Vaslui.„Un autoturism in care se aflau doua persoane a fost lovit de trenul IR 1866, care se deplasa pe relatia…