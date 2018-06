Animale ucise cu Carbofuran într-o localitate din judeţul Galaţi. Poliţiştii au deschis un dosar penal Animalele, unele apartinand unor localnici, altele fiind fara stapan, au fost gasite moarte duminica in curti si pe ulitele comunei Branistea, iar cei care le-au descoperit au suspectat ca au fost ucise in mod intentionat cu Furadan, substanta interzisa de zece ani in Romania. Localnicii spun ca au identificat sase caini si o pisica ucise in acelasi mod. "Ce a fost aici, a fost un masacru; nu se poate asa ceva. Este problema cainilor maidanezi, care e foarte controversata, dar de aici sa arunce in curti, pe strazi, unde circula copiii? Mie mi-au murit doi caini. Erau ai mei. Dar copiii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O pisica și sase caini au fost gasiți morți in curtile unor sateni sau pe strazile din localitatea Branistea, județul Galați. Localnicii spun ca animalele au fost ucise intenționat cu furadan și considera ca este un adevarat masacru. Politistii au deschis un dosar de cercetare penala pentru infracțiunea…

- Un barbat a murit, joi, in urma unui accident feroviar care a avut loc in zona Frumoasa, din judetul Iasi. Politistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii din Alba au depistat trei autoturisme cautate de autoritatile britanice, in valoare de aproximativ 47.000 de lire sterline, care se aflau in posesia unor cetateni din municipiul Blaj. Acestia sunt banuiti de inselaciune, fals si tainuire, fapte savarsite in legatura cu inmatricularea autovehiculelor…

- Politistii au deschis dosar penal pe numele a doi soferi din Capitala, in varsta de 22 si 27 de ani, dupa ce acestia au luat parte la o intrecere neautorizata pe un drum public, anunta Brigada Rutiera.

- Politistii au deschis joi dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul a trei copii de etnie roma care au ajuns miercuri seara in stare grava la spital dupa ce s ar fi intoxicat cu otrava pentru soareci, transmite Agerpres.ro. Conform primelor informatii, acestia ar fi inghitit grausor,…

- Doi barbati, tata si fiu, au fost gasiti morti in conditii suspecte in casa lor din satul Trestiana, din judetul Vaslui. Politistii au deschis, luni, un dosar penal pentru ucidere din culpa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii din Prahova au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul accidentului de microbuz care s-a rasturnat in mina Slanic, in timp ce transporta turisti israelieni la Salina. Din cei 25 de turisti dusi la spital, luni mai sunt internati 17, intre care 10 copii.

- Un moldovean a incercat sa mituiasca politistii romani de frontiera, iar pentru asta s-a ales cu un dosar penal. Spaga de 125 de euro a fost propusa pentru a putea introduce in Romania 255 de pachete de tigari.