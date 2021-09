Stiri pe aceeasi tema

- Un spectacol mai puțin obișnuit, organizat intr-un parc militar dintr-o suburbie a Moscovei, unde doua balerine și partenerii lor au dansat pe acoperișurile a doua tancuri o partitura din spectacolul Lacul Lebedelor. Una dintre balerine este moldoveanca Lina Șeveliova, transmite SHOK.md, cu referire…

- Un spectacol mai puțin obișnuit, organizat intr-un parc militar dintr-o suburbie a Moscovei, unde doua balerine și partenerii lor au dansat pe acoperișurile a doua tancuri o partitura din spectacolul Lacul Lebedelor. Una dintre balerine este moldoveanca Lina Șeveliova, transmite SHOK.md, cu referire…

- In urma puțin mai mult de o luna, Motorola lansa oficial Motorola defy, primul sau telefon rugged realizat in colaborare cu Bullitt (compania care se afla și in spatele telefoanelor CAT), un device care a ajuns și in mainile noastre și pe care am petrecut cea mai mare parte a catorva saptamani. A fost…

- # Dosar penal mai putin obisnuit la Politia Arges # Mamiferul uriaș avea 500 de puncte, iar vina pentru moartea sa accidentala o poarta personalul Direcției Silvice Argeș Polițiștii de la Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Argeș au in lucru un dosar de braconaj cinegetic mai puțin…

- Actrita Jennifer Aniston a anuntat recent ca a luat decizia de a renunta la toti prietenii sai care refuza sa se vaccineze impotriva noului coronavirus, informeaza BBC. Anunțul a fost facut de vedeta pe pagina ei de Instagram in sectiunea Stories, scrie SHOK.md.

- Zece palestinieni au fost arestati vineri in urma unor ciocniri cu politia israeliana pe Esplanada Moscheilor, in Ierusalimul de Est ocupat, in timpul carora noua persoane au fost ranite, potrivit politiei si unor salvatori, relateaza AFP.

- Traim intr-o perioada in care majoritatea ducem o viața din ce in ce mai agitata și stresanta. Mulți dintre noi petrecem cea mai mare parte a timpului in orașe. Am ajuns sa traim o viața in care avem foarte puțin contact cu natura, incat aproape ca am uitat sa ne bucuram de peisajele frumoase și de…

- Romania a ajuns la 1.079.983 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 104 noi imbolnaviri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent…