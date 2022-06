Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea a doua dintre cele mai importante servicii secrete de la noi n-a catadicsit sa respecte legislația privind integritatea in exercitarea funcțiilor publice. „Nedepunerea declarațiilor de avere și de interese se sancționeaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei” Potrivit Legii nr. 176 din 1 septembrie…

- Pana la 15 iunie 2022, fiecare ministru era obligat sa-și depuna declarația de vere și cea de interese aferente anului fiscal 2021, dar doi dintre membrii cabinetului Ciuca n-au catadicsit sa faca acest lucru. Rafila și Barna Tanczos, mai șmecheri decat Iohannis Conform Legii nr. 176 din 1 septembrie…

- Expresia ”peștele de la cap se impute” ar putea fi mottoul Agenției Naționale de Integritate (ANI), mai ales de cand a fost de cand Florin-Ionel Moise a fost impus președinte. Ioahnnis, Ciuca, Ciolacu – da, Moise – ba Potrivit Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 16 aleși locali, dupa cum urmeaza: DRUGAN PETRU,Consilier local in cadrul C.L. al Com. Halchiu, Jud. Brașov CONFLICT DE INTERESE…

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat ca a lansat „Asistent e-DAI”, un Chatbot dedicat utilizatorilor platformei e-DAI pentru completarea si depunerea declaratiilor de avere si de interese (https://dai.integritate.eu/), potrivit Agerpres. Conform unui comunicat ANI, asistentul virtual e-DAI este…

- Persoanele care lucreaza in agricultura si industrie alimentara vor beneficia de facilitati fiscale pe modelul celor acordate angajatilor din domeniul constructiilor, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Principalele masuri instituite de Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- CARAS-SEVERIN – Persoanele juridice care vand bauturi alcoolice si produse din tutun minorilor sub 18 ani vor fi sanctionate cu „amenda contraventionala de 10.000 lei si cu sanctiunea complementara de suspendare a activitatii pe o perioada de 30 de zile la prima abatere“! Iar noul act normativ este…

- Regia Autonoma pentru Administrarea Activelor Statului a anunțat ca Traian Basescu a fost notificat sa paraseasca vila de protocol in care locuiește in București, ca urmare a pierderii dreptului de ocupare rezultat din decizia definitiva a instanței conform careia a colaborat cu Securitatea. Fostul…