Seful Politiei Municipiului Targu Secuiesc, comisarul-sef Florin Popa, a fost declarat in incompatibilitate. Anunțul a fost facut de Agentia Nationala de Integritate, luni, 20 septembrie. De asemenea, ANI a constatat starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmarire penala in cazul altor opt persoane. Intre 11 februarie 2020 – 16 februarie 2021, Florin Popa a detinut si exercitat, simultan, functia de sef al Politiei din Targu Secuiesc si functia de vicepresedinte in cadrul Asociatiei Internationale a Politistilor Sectia Romana. Potrivit comunicatului ANI , el a incalcat astfel prevederile…