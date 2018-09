Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, erou in Anglia, dupa ce a intrat intr-o casa in flacari și a salvat un batran de la moarte. Este vorba despre Cristian Dumitrescu, originar din Iași, care lucreaza ca taximetrist in orașul Exeter . Totul s-a intamplat in urma cu cateva zile, intr-un cartier liniștit din orașul Exeter din…

- FCSB i-a transferat azi pe Alexandru Stan, fundașul stanga de 29 de ani de la Astra, și Mihai Roman I, mijlocașul lateral de 33 de ani de la FC Botoșani. (Detalii aici) Intr-un interviu spectaculos acordat Gazetei Sporturilor in iunie 2017, Mihai Roman, fost la FC Brașov, Rapid și Toulouse, a vorbit…

- Politia suedeza a arestat marti doi tineri suspectati ca au incendiat in cursul noptii circa o suta de vehicule in mai multe puncte ale tarii, mai ales in orasul Goteborg, fapte ce au fost urmate de incidente intre alti tineri si fortele de ordine, transmite agentia EFE. Autoritatile mai…

- Pentru un venit mai bun, romanii nu mai intreaba de drepturile lor. Asa ajung multi sa fie victime ale sclaviei moderne. La Bucuresti, oficialii incearca sa ii informeze insa multe cazuri ies la iveala dupa ani de zile. Despre asta, in urmatorul material marca Gandul al campaniei #roMania.

- Politia peruana a arestat 11 persoane in raiduri legate de un urias scandal de coruptie ce implica sistemul judiciar al tarii si care a provocat furie la scara larga, a anuntat Ministerul de Interne, potrivit agerpres.ro.

- Echipa tip a Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 alcatuita de AFP.cipria Nationala Frantei, castigatoarea Cupei Mondiale 2018, este reprezentata de patru fotbalisti, Raphael Varane, Paul Pogba, N’Golo Kante si tanara vedeta Kylian Mbappe, intr-o echipa tip a competitiei, alcatuita de AFP. In…

- Politia turca a arestat doi cetateni britanici de origine irakiana acuzati ca au facut "propaganda terorista" in favoarea Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), a anuntat vineri agentia particulara de presa DHA preluata de AFP, informeaza Agerpres.Cei doi frati au fost retinuti la sosirea…

- Nu toți suporterii columbieni așteapta cu entuziasm partida de diseara. Agenția rusa Interfax anunța ca un suporter a fost jefuit chiar in centrul Capitalei, iar pagubele se ridica la 11.000 euro! Astfel, Poliția moscovita a raportat ca un fan columbian in varsta de 45 de ani, care venise in Rusia pentru…