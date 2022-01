Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat miercuri, ca in data de 27 ianuarie se va pune capat majoritatii masurilor luate impotriva raspandirii rapide a variantei Omicron a noului coronavirus, transmite AFP. Incepand de joi, 27 ianuarie, purtarea mastii nu va mai fi obligatorie, telemunca nu va mai fi recomandata oficial, iar pentru accesul in cluburi sau la anumite mari intruniri nu va mai fi necesar un certificat sanitar, a anuntat Boris Johnson in parlament. „In conditiile in care COVID devine endemic, trebuie sa inlocuim obligatiile legale prin sfaturi si recomandari”, a explicat el.…