Angelina Jolie acuză Israelul de genocid: 'Gaza devine o groapă comună' Actrița Angelina Jolie a atacat dur campania aeriana a Israelului in Gaza, pe care a numit-o „bombardarea deliberata a unei populații prinse in capcana” și „crima”. Intr-o postare pe Instagram, Jolie a distribuit o fotografie cu distrugerile provocate de raidurile aeriene israeliene in nordul Fașiei, spunand: „Gaza a fost timp de doua decenii o inchisoare in aer liberși devine rapid o groapa comuna. 40% dintre cei uciși sunt copii nevinovați și familii intregi sunt ucise”. „Acesta este bombardarea deliberata a unei populații prinse in capcana, care nu are de unde sa fuga. In timp ce lumea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

