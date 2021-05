Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Urucu a facut parte din echipa Razboinicilor, la Survivor Romania . Din pacate, acesta nu a stat prea mult in Republica Dominicana, fiind eliminat de public, in urma nominalizarilor facute de colegi. Acum, fostul concurent a ajuns in țara și a facut primele declarații. „Cand ești in competiție,…

- Flavia Mihașan a nascut pe 15 mai al doilea copil, la un spital din București. Mamica a facut primele declarații in mediul online și tot acolo a postat primele imagini cu bebelușul in brațe. La 36 de ani, Flavia Mihașan a devenit mamica pentru a doua oara. Celebra dansatoare a adus pe lume ieri un baiețel…

- Alexandru Arșinel și Marilena, soția sa, sunt infectați cu noul coronavirus. Actorul in varsta de 81 de ani a facut primele declarații, a anunțat ca amandoi sunt internați in spital. Alexandru Arșinel și Marilena au avut simptome specifice coronavirusului, au fost testați și au descoperit ca sunt infectați…

- Primele date adunate dupa moartea celor trei oameni in secția ATI din tirul SMURD, in urma incidentului legat de oxigen, releva un front invizibil publicului larg: stresul tehnologic la care e supus corpul medical. „Sunt mai mult de 6 marci de ventilatoare raspandite in toate spitalele COVID, fiecare…

- In edițiile trecute, Catalin Moroșanu s-a accidentat grav la picior, in timpul jocului de la „Survivor Romania” 2021. Medicii i-au interzis sa mai intre pe teren o perioada. Soția acestuia, Georgiana, a facut primele declarații despre acest incident. „Avea la genunchi o poveste mai veche, care-l mai…

- Fundașul dreapta Constantin Nica (28 de ani) este in teste la Dinamo, sub comanda lui Gigi Mulțescu. „Cainii” au mai adus un fotbalist in probe, dupa atacantul de 23 de ani, Nemanja Petrovic, fotbalistul care a jucat doar in ligile inferioare din Elveția fiind testat, momentan, doar la echipa secunda.…

- Mama Andreei Antonescu a vorbit in cadrul emisiunii Teo Show despre parcursul Faimoasei in competiția Survivor Romania. De asemenea, aceasta a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre artista. „Pe mine Andreea ma surprinde pozitiv cu felul in care se comporta. Ea nu este sportiva și nu a facut…

- Roxana Ghița a fost nevoita sa renunțe la competiția de la „ Survivor Romania ” din cauza problemelor de sanatate. Medicii au decis ca trebuie sa se intoarca in Romania, dupa o serie de analize amanunțite. „Ma simt frustrata și ofticata, pentru ca a trebuit sa parasesc emisiunea, ca nu a mai putut…