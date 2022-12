Angela Rusu face ”naveta” în Ucraina! Cântă la nunți în vremuri de război Angela Rusu face naveta in Ucraina unde canta de zor. Starea de razboi in care se afla țara vecina nu a oprit-o multa vreme pe cunoscuta solista de muzica ardeleanca de muzica de petrecere sa nu onoreze invitațiile, in special nunțile. Caci, dupa cum chiar curajoasa artista spune, ”viața nu se oprește aici”. Surprinzartor, ritmul nunților in țara alaturata este istoric, precedentul fiind perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial. De la invazia rusa, Ucraina inregistraza o un numar copleșitor de nunți fața de perioada dinaintea confruntarilor militare. Angela Rusu canta de zor la nunți in vremuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

