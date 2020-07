Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel se intalnește miercuri, la Bruxelles, cu liderii principalelor trei institutii ale Uniunii Europene pentru a discuta despre agenda presedintiei germane a Consiliului UE, care pare sa fie dominata de redresarea economica in urma pandemiei de COVID-19,

- Uniunea Europeana si China vor incerca sa depaseasca tensiunile dintre ele cu ocazia unui summit in sistem de videoconferinta ce are loc luni, acestea fiind primele discutii oficiale intre Bruxelles si Beijing dupa acuzatiile europene privind dezinformarea despre noul coronavirus de catre partea…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta.Reuniunea este prezidata de catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care reprezinta Uniunea Europeana alaturi de presedintele Comisiei Europene, Ursula…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta, potrivit Administratiei Prezidentiale. Reuniunea este prezidata de catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care reprezinta Uniunea Europeana alaturi…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Reuniunea va fi prezidata de catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care…

- Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat, dupa o intalnire cu președintele Consiliului European, Charles Michel și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca 'cetațenii europeni au nevoie de un raspuns rapid'.

- Majoritatea eurodeputatilor au salutat miercuri, in plenul Parlamentului European, planul de redresare in valoare de 750 de miliarde euro, prezentat de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si care este parte a bugetului Uniunii Europene pe termen lung revizuit, indica un comunicat…

- In zilele de 16 și 17 aprilie are loc la Bruxelles o sesiune plenara a Parlamentului European, la care forul legislativ european lanseaza un apel la cooperare puternica și solidaritate pentru depașirea crizei Covid-19. Dezbaterea, care are loc in prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der…