Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel i-a cerut miercuri Uniunii Europene sa se pregateasca pentru un eventual esec al negocierilor cu Londra privind relatia post-Brexit, intrucat pana in prezent s-au facut progrese ''foarte limitate'' la aceste tratative, potrivit AFP si Reutersnpotrivit Agerpres. ''Voi…

- Cancelarul german Angela Merkel un acord - pana la sfarsitul lui iulie - asupra planului de relansare economica europeana fara precedent, in valoare de 750 de miliarde de euro, in urma pandemiei covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Cel mai bine ar fi sa ajungem la un acord inainte de…

- Pandemia declansata de noul coronavirus a scos la iveala vulnerabilitatea Uniunii Europene, a afirmat cancelarul german Angela Merkel joi, in Bundestag, declarand ca Germania va folosi mandatul la presedintia Consiliului UE, pe care il va prelua la 1 iulie, pentru a promova solidaritatea si prosperitatea…

- Pandemia declansata de noul coronavirus a scos la iveala vulnerabilitatea Uniunii Europene, a afirmat cancelarul german Angela Merkel joi, in Bundestag, declarand ca Germania va folosi mandatul la presedintia Consiliului UE, pe care il va prelua la 1 iulie, pentru a promova solidaritatea si prosperitatea…

- Cancelarul german Angela Merkel nu se asteapta la un acord asupra planului de relansare economica a Uniunii Europene la summitul sefilor de stat si de guverne UE de vineri, potrivit unor participanti la o reuniune a grupului parlamentar CDU-CSU, relateaza Reuters.Merkel considera ca o hotarare…

- Cancelarul german Angela Merkel nu se asteapta la un acord asupra planului de relansare economica a Uniunii Europene la summitul sefilor de stat si de guverne UE de vineri, potrivit unor participanti la o reuniune a grupului parlamentar CDU-CSU, relateaza Reuters.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat miercuri seara un plan de relansare economica in valoare de 130 de miliarde de euro pentru anul acesta și 2021. Planul, menit sa stimuleze economia afectata de pandemia de COVID-19, are in vedere și reducerea TVA la 16% timp de 6 luni.

- Premierul italian Giuseppe Conte a descris drept ''un excelent semnal de la Bruxelles'' planul european de relansare in valoare de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeana pentru combaterea crizei economice provocate de pandemia COVID-19, initiativa primita ''pozitiv'' si de guvernul spaniol,…