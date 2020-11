Angela Merkel şi Emmanuel Macron cer reforma sistemului de frontiere deschise al Schengen Efectul atacurilor teroriste: Angela Merkel si Emmanuel Macron cer o reforma urgenta a sistemului de frontiere deschise al spatiului Schenge, potrivit Reuters.



Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este urgent ca Europa sa reformeze sistemenul de frontiera deschisa al spatiul Schengen în lumina atacurilor teroriste recentente.



"Vreau sa mentionez sistemul de intrare-iesire din spatiul Schengen, care ar trebui sa fie gata în 2022", a spus ea dupa o întâlnire cu alti lideri europeni marti, relateaza Reuters: "Este vital sa stim cine intra si cine iese."

