Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 107 persoane au murit, iar alte cateva zeci sunt disparute din cauza inundatiilor produse in urma ploilor torentiale din vestul Germaniei, conform celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza publicatia Suddeutsche Zeitung. In landul Renania-Palatinat, bilantul este…

- "Am aflat cu tristete despre inundatiile catastrofale care au provocat pagube uriase in vestul Germaniei in ultimele zile, soldate cu regretabile pierderi de vieti omenesti, sute de persoane disparute sau ranite, precum si importante pagube materiale. In aceste momente de grea incercare pentru poporul…

- Cel putin 81 de persoane au murit in urma unor inundatii si ploi diluviene care au devastat vestul Germaniei joi, iar autoritatile au anuntat vineri 50 de morti numai in Renania-Palatinat, una dintre cele mai afectate regiuni de revarsari de ape, relateaza AFP, citat de news.ro Un bilant anterior…

- UPDATE – Bilantul intemperiilor din Germania a crescut la cel putin 81 de morti, in urma anuntarii vineri a 50 de decese doar in landul Renania-Palatinat, din vestul tarii, unul dintre cele mai afectate de inundatii, informeaza AFP. ‘Numarul mortilor a ajuns la 50’, fata de 28 inregistrati cu o zi…

- Patru persoane si-au pierdut viata si circa 30 sunt date disparute in urma ploilor abundente si a inundatiilor care au lovit vestul Germaniei, dupa ce sase case au fost maturate de apele unui rau iesit din matca, declarat joi politia, potrivit DPA. "Numeroase persoane date disparute" se aflau pe acoperisurile…

- Politica migratorie a cancelarului Germaniei, Angela Merkel, este „fatala” iar țara se afla „intr-un declin politic și economic”, este de parere fostul șef serviciului de informații interne, Hans-Georg Maassen. Hans-Georg Maassen (58 de ani) , care a condus Oficiul Federal pentru Protecția Constituției…

- Dupa 16 ani in care a condus Germania, dupa patru mandate de cancelar federal, o succesiune de crize europene si incercari diplomatice, Angela Merkel mai are o singura ambitie: sa nu intre in istorie ca "lenesa", informeaza joi AFP, potrivit Agerpres. Cancelarul federal german, care se va…

- Parlamentul german a aprobat vineri o noua lege privind securitatea in sectorul digital, care creeaza cadrul legal ce va putea permite excluderea companiei chineze Huawei din realizarea retelei 5G a Germaniei, relateaza agentia DPA. Actul normativ ii va permite Ministerului de Interne german…