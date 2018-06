Stiri pe aceeasi tema

- Migratia este o problema ce necesita o solutie europeana, a insistat sambata cancelarul german Angela Merkel, refuzand sa faca vreun pas inapoi in disputa pe acest subiect cu aliatii ei conservatori bavarezi care ii ameninta existenta coalitiei guvernamentale, relateaza agentiile Reuters si EFE.…

- Presedinta Partidului Social Democrat german (SPD) a criticat Uniunea Crestin Sociala (CSU), formatiunea-sora din Bavaria a Uniunii Crestin Democrate (CSU) a Angelei Merkel, dupa ce CSU ar fi amenintat ca, sfidand-o pe sefa executivului, va autoriza politia sa inceapa sa-i respinga pe solicitantii…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a cerut duminica deportarea mai rapida a solicitantilor de azil carora li se resping cererile, informeaza DPA, care preia televiziunea ARD. Declaratia ei a fost facuta in contextul unui caz particular, care a provocat proteste in intreaga tara: un solicitant…

- Partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a cerut joi o ancheta parlamentara pentru politica de migratie a cancelarului Angela Merkel, scrie Reuters, citata de news.ro. Inițiativa ar avea nevoie insa de sustinerea a 25% dintre parlamentari pentru a fi aprobata.

- ''Oamenii de acolo isi fac bine munca pentru tara noastra intr-un domeniu foarte important'', a spus ministrul de interne Horst Seehofer, referitor la activitatea Biroului federal pentru migratie si refugiati (BAMF).Procurorii germani ancheteaza un fost angajat al biroului din Bremen (nord)…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, miercuri, ca este clar ca sumele alocate de Guvernul de la Berlin pentru aparare sunt insuficiente, in contextul in care ministrul german al Apararii a cerut cresterea cheltuielilor militare pentru respectarea angajamentelor asumate in cadrul NATO.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie Mediafax.”Germania nu va…

- Cancelarul german Angela Merkel sustine prelungirea controalelor la frontierele tarii, dupa expirarea termenului din luna mai, a declarat luni purtatorul de cuvant guvernamental Steffen Seibert, transmite dpa. ''Cancelarul (Angela Merkel) si ministrul de interne (Horst Seehofer)…