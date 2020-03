Stiri pe aceeasi tema

- „PSD continua sa acționeze responsabil, nu fugim și nici nu ne ascundem! M-am intalnit cu reprezentanții mediului de afaceri romanesc. La fel ca cetațenii, și ei sunt loviți crunt de epidemia COVID-19. Suntem doar la inceputul crizei. Nu trebuie sa așteptam ca romanii sa-și piarda locurile de munca…

- Ministrul Finanțelor a cerut amanarea platii ratelor la banci și a impozitelor catre stat și promite masuri pentru IMM-uri. Ce soluții propun oamenii de afaceri Guvernului și BNR Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat, sambata, ca a luat deja o serie de masuri pentru susținerea economiei in aceasta…

- ”Ne-am pregatit pentru mai multe scenarii, dupa cum stiti, am asigurat finantarea Romaniei, pensii, salarii, ajutoare sociale, totul este deja asigurat pentru ca am imprumutat in prima parte a anului si am facut bine ca am facut acest lucru, pentru ca deja au inceput sa creasca dobanzile peste tot…

- Pro Romania propune amanarea cu 90 de zile a platii ratelor bancare pentru persoanele fizice, ca masura necesara pentru combaterea efectelor epidemiei de coronavirus, conform unui comunicat al formatiunii transmis miercuri. "Pe durata epidemiei, cetatenii trebuie sa beneficieze de o perioada…

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), a declarat miercuri ca a discutat cu Guvernul masuri de sprijinire a mediului de afaceri, in contextul epidemiei de coronavirus, precum scheme de ajutor de stat, imprumuturi de la stat cu dobanda…

- Angajatorii din agricultura care vor practica atat creșterea producției agricole, cat și procesarea acesteia, precum și ambalarea și comercializarea produsului final, vor beneficia de inlesniri la achitarea contribuțiilor de asigurari sociale de stat obligatorii.

- Un barbat de 41 de ani, factor poștal in comuna Chiojdeni, va fi concediat și se va alege și cu dosar penal pentru ca și-ar fi insușit banii pe care trebuia sa ii achite ca pensii, alocații sau ajutoare sociale. Oamenii din comuna au reclamat ca din luna decembrie nu au mai primit banii care […] Articolul…

- S-a aflat adevarul! La inceput de 2020, premierul Ludovic Orban și ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, au mutat in forța, continuand cu execuțiile.In locul celor executați, au fost instalați... Citește AICI adevarul despre ultimele EXECUȚII facute de Ludovic Orban și Marcel Vela - Oamenii instalați…