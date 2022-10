Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati. Legea prevede dreptul de a li se acorda un concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati. Legea prevede dreptul de a li se acorda un concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, 17 octombrie, legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariatii din Romania. Legea prevede dreptul de a li se acorda un concediu in vederea oferirii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, o lege care introduce in Codul Muncii mai multe drepturi suplimentare pentru salariati, printre care acela de a li se acorda un concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie.…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati.

- Vești bune pentru romani! Urmeaza sa apara un nou concediu in Romania, dar nu pentru toata lumea. Ce categorie de angajați o sa primeasca 30 de zile libere in plus? Cu siguranța mulți ar vrea sa fie in locul lor. Ista noile modificari in Codul Muncii! Senatorii au aprobat recent un proiect de lege care…

- Concediul de ingrijire a copilului va fi inclus in vechimea in munca și in vechimea in munca speciala, a anunțat președintele Comisiei parlamentare protecție sociala, sanatate și familie, Dan Perciun. Acesta anunța ca autoritațile vor corecta in acest sens „eroarea tehnica care s-a strecurat in art.…

- Șomaj 2022: Ce sume de bani pot fi primite in funcție de anii munciți Șomaj 2022: Ce sume de bani pot fi primite in funcție de anii munciți In Romania, șomajul este reglementat prin Legea 76/2002 cu modificarile și completarile ulterioare, la care se adauga prevederi specifice din Codul Muncii. Angajații…