Angajații Penitenciarului Oradea, evidențiati la pensionare

Angajații Penitenciarului Oradea care au ieșit la pensie de la 1 august au fost evidențiați in ultima zi din iulie. Unitatea de detenție oradeana a gazduit marți o acțiune inedita de recunoaștere a valorii profesionale a celor care incepand cu 1 august iși inceteteaza raporturile de serviciu, prin pensionare. Directorul instituției, alaturi de colegi si-au exprimat „recunostinta pentru profesionalismul si abnegatia de care aceștia au dat dovada in desfașurarea activitaților cu grad ridicat de complexitate”, a transmis Adina Birda, purtatorul de cuvant al Penitenciarului de Maxima… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

