Nemulțumirile privind creșterile salariale doar pentru anumite categorii de personal in domeniul sanitar nu și-au mai gasit nici astazi rezolvare. La finalul anului 2021, in spitalele din țara era greva japoneza, la inceputul anului 2022 pare puțin mai pașnic, dar nu se știe pana cand. Liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu a declarat ca așteapta intalnirea cu premierul Ciuca, care ar putea avea loc la finele saptamanii și care, spera el, va soluționa nedreptațile pentru anumite categorii de salariați. In caz contrar, acesta spune ca se va ieși in strada. „A fost o intalnire cu liderii sindicali…