- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca aproximativ 60.000 de persoane angajate in sistemul de invatamant doresc sa se vaccineze anti-COVID in urmatoarea saptamana in centre cu echipe mobile. ‘Exista o situatie cu 60.000 de persoane, angajati din invatamant,…

- 573 de cazuri de COVID au fost confirmate in școli joi, 11 februarie, la numai patru zile de la redeschidere. Sorin Cimpeanu a declarat seara, la Digi24, ca nu sunt motive de ingrijorare, aceste infectari neavand loc in unitațile de invațamant, ci in vacanța. Ministrul Educației spune ca abia de saptamana…

- Ministrul Educației a subliniat ca cele 168.000 de persoane și-au anunțat intenția de a se vaccina in prima etapa și ca ceilalți ”nu au respins vaccinarea”.”Aceasta decizie (de a se vaccina - n.red) a fost luata de catre un numar de 168.000 de persoane din sistemul national de invatamant. Pentru ca…

- Ponderea angajaților din invațamantul preuniversitar care s-au aratat pana acum disponibili sa se vaccineze anti-Covid-19 se apropie de 50%, anunța ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In sistemul de invațamant universitar ponderea e de 60%.

- Aproximativ 50 % dintre profesorii și cadrele auxilare din unitațile de invațamant din Alba vor sa se vaccineze impotriva COVID-19. Procentul a fost obținut de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba, in urma unui sondaj realizat printre angajații din sistemul educațional din județ. De…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni seara, ca a trimis o adresa tuturor Inspectoratelor Școlare Judetene, dar si tuturor universitatilor, pentru a realiza o situatie a angajatilor dispusi sa se vaccineze impotriva coroavirusului.